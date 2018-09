Brand in Bayernoil-Raffinerie bremst Straßenausbau aus

NÜRNBERG - Der Brand in der Bayernoil-Raffinerie in Vohburg bei Ingolstadt hat verheerende Auswirkungen auf den Straßenbau in Bayern. 375.000 Tonnen des Erdölprodukts Bitumen wurden zuletzt im Jahr in Vohburg produziert, der Stoff ist unverzichtbar als Bindemittel für Asphalt. Momentan verlässt jedoch kein einziges Gramm Bitumen die Raffinerie. Die Baubranche ist alarmiert.

Weil die Asphaltmischwerke nach dem Bayernoil-Brand nur mit großem Aufwand Rohstoff-Nachschub besorgen können, werden sich wohl viele Straßenbauarbeiten in Bayern verzögern. © Horst Linke



"Das ist dramatisch und ein Riesenproblem. Wir sind mitten in der Hochsaison, da kommt so ein Versorgungsengpass extrem ungelegen. Die nächsten Raffinerien sind in Karlsruhe, Leuna in Sachsen-Anhalt und Wien – und die haben auch nicht einfach mal große Mengen an Bitumen übrig", verdeutlicht Martin Schneider vom Bayerischen Bauindustrieverband. Das Erdölprodukt Bitumen muss warm und flüssig aus den Raffinerien an die Asphaltmischwerke geliefert werden, nur so kann der Stoff weiterverarbeitet werden. Deshalb konnten vor dem Bayernoil-Brand auch nirgendwo Vorräte angelegt werden, von denen man jetzt zehren könnte.

Laut bayerischem Bauministerium kam bislang der Großteil des für den Straßenbau benötigten Bitumens aus der Raffinerie in Vohburg. Jetzt verlässt kein einziges Gramm des für die Asphaltproduktion so essenziellen Gutes mehr das Betriebsgelände. "Die Firmen merken das schon jetzt. Sie versuchen zu improvisieren und alles so zu koordinieren, dass sie einigermaßen über die Runden kommen. Die Lage ist extrem angespannt. Die Firmen haben hohe Kosten für Maschinen und Arbeitskräfte, die sie vorhalten und jetzt einsetzen wollten. Stattdessen müssen hochqualifizierte Arbeitskräfte Däumchen drehen und Maschinen, die mehrere Tausend Euro in der Stunde kosten, stehen nur herum", sagt Schneider.

Nürnberg braucht noch 22.000 Tonnen Asphaltmischgut

Die Autobahndirektion, die am meisten Asphalt braucht, hat ihre größten Arbeiten in diesem Jahr immerhin schon abgeschlossen. Anders sieht das aber bei Staatlichen Bauämtern und Kommunen aus, die traditionell im Herbst noch viele Deckenbauarbeiten durchführen. Das Staatliche Bauamt in Nürnberg etwa braucht 2018 noch 22.000 Tonnen Asphaltmischgut.

"Falls die Arbeiten nicht abgeschlossen werden können, könnte man die Straßen trotzdem für den Verkehr freigeben. Dann fährt man eben auf der Binderschicht", meint Andreas Eisgruber, Leiter des Bereichs Straßenbau im Nürnberger Bauamt. 2019 könne man dann die fehlende oberste Schicht auftragen. "Ein Jahr lang geht das schon mal", sagt Eisgruber.

Probleme mit dem Transport

Die Baufirmen haben Lieferverträge mit den Asphaltmischanlagen und sind auf permanente Versorgung angewiesen. Dafür müssen die Mischguthersteller das benötigte Bitumen nun aus Karlsruhe, Leuna und Wien herbeischaffen.

Die dort verfügbaren Mengen scheinen derzeit weniger das Problem zu sein als die Transportkapazitäten. "Während ein Tanklastwagen mehrmals am Tag nach Vohburg fahren konnte, ist dies bei den größeren Transportweiten nicht mehr möglich, so dass deutlich mehr Transportfahrzeuge benötigt werden", erklärt eine Sprecherin des Bauministeriums. Die Oberste Baubehörde hat bereits abgefragt, für welche Projekte im Freistaat noch mehr als 500 Tonnen Bitumen benötigt werden. Einzelne Auftragnehmer haben schon Lieferschwierigkeiten angezeigt.

Was hat Priorität?

"Es wird auf jeden Fall Verzögerungen beim Straßenbau geben, vieles wird später fertig. Man wird festlegen müssen, welche der in diesem Jahr noch ausstehenden Bauarbeiten Priorität haben. Und viele Abteilungen werden in Kurzarbeit gehen müssen", ist Martin Schneider vom Bauindustrieverband überzeugt. Bayernoil ist in Besitz der Anteilseigner Varo Energy in der Schweiz (45 Prozent), Rosneft (25 Prozent), das sich in russischer Hand befindet, der italienischen Eni (20 Prozent) sowie der britischen BP Europa SE (10 Prozent). Varo Energy hat bereits "Force Majeure" erklärt. Das bedeutet, dass sich der Konzern auf "höhere Gewalt" beruft und vorübergehend von den vertraglichen Lieferpflichten befreit, denen es nach dem Brand nicht mehr nachkommen kann.

Eng wird es vor allem beim Bitumen, das immer wertvoller und ohnehin schon knapp ist. Gebraucht wird es überwiegend für den Straßenbau, aber auch Dächer und Fundamente werden damit abgedichtet. Während Bitumen nur in Vohburg hergestellt wird, werden alle Benzinsorten, Dieselkraftstoff sowie schweres Heizöl (etwa für Schiffe), Propan, Butan und Raffineriegas auch am zweiten Bayernoil-Standort in Neustadt an der Donau produziert. Deshalb sind die Engpässe in diesen Bereichen weniger groß. Kerosin und leichtes Heizöl hingegen werden von Bayernoil wie Bitumen nur in Vohburg hergestellt. Hauptsächlich durch den Iran-Konflikt, Hurrikan Florence, die weltweite Nachfrage und den Dollarkurs liegt der Heizölpreis momentan um mehr als 20 Cent pro Liter höher als zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Aber auch nach dem Brand in Vohburg schnellte der Preis in Deutschland um weitere vier Cent nach oben.

