Brand in Zuckerfabrik: Polizei nimmt Verdächtige fest

Lärmschutzwand stand in Flammen - Schaden von 10 Millionen Euro - vor 1 Stunde

OCHSENFURT - Nach dem Großbrand einer Zuckerfabrik in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Männer im Alter von 30 und 35 Jahren das Feuer von Mitte Juni absichtlich gelegt haben.

Einer der beiden habe in seiner Vernehmung bereits ein umfassendes Geständnis abgelegt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Die Polizei hatte am Mittwoch die Wohnungen der beiden mutmaßlichen Täter im Raum Ochsenfurt durchsucht und die Männer festgenommen.

Bei dem Großbrand hatte eine Lärmschutzwand aus Strohballen in Flammen gestanden, Teile der Produktionsanlagen der Fabrik wurden stark beschädigt. Einem Sprecher des Unternehmens zufolge ermittelten Gutachter einen Schaden in Höhe von etwa zehn Millionen Euro.

Bilderstrecke zum Thema Schwarzer Rauch über Ochsenfurt: Kampf gegen Feuer bei Südzucker Am Samstagabend musste die Feuerwehr zu einem Großbrand in Ochsenfurt ausrücken. Ein Lärmschutzwall aus Strohballen auf dem Gelände der Firma Südzucker ist in Flammen aufgegangen. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer breitete sich aus und war auch am Sonntagmorgen nicht gelöscht.