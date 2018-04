Nach zwei Bränden am Osterwochenende loderten am späten Sonntagabend in Wehrhaus im Landkreis Kulmbach ein weiteres Mal die Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer in dem leerstehenden Wohnhaus zwar löschen, doch ein angrenzender Holzschuppen fiel komplett den Flammen zum Opfer. Die Kripo Bayreuth geht von Brandstiftung aus. © NEWS5 / Fricke