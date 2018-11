Brauer und Seidla: Einblicke in Nordbayerns Bier-Szene

Hektoliter, Erfolgsrezepte, Hopfen-Events: Wir fassen zusammen - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Das "Bayreuther Helle" aus Oberfranken wurde kürzlich zum besten Hellen Deutschlands gewählt. Eigentlich kein Wunder, den Nordbayern ist eine wahre Bierregion. Grund genug, um einen kleinen Streifzug durch die regionalen Brauereien zu starten und Geheimnisse des flüssigen Goldes aufzudecken.

Bilderstrecke zum Thema Was Sie über die Brauereien in der Region wissen sollten Die Franken und die Oberpfälzer sitzen an der Quelle - an der Bier-Quelle, um genau zu sein: Mehr als die Hälfte der zuletzt 642 Braustätten in Bayern kommen aus dem nördlichen Teil des Freistaats. Was Sie über die Bierproduzenten in der Region wissen sollten, verrät Ihnen ein bunter, wenngleich zwangsläufig unvollständiger Streifzug durch die Brauereibranche.



Seit Kurzem steht fest: das beste deutsche Helle kommt aus Franken. Bei der "Brussels Beer Challenge" schaffte es das "Bayreuther Hell" auf dem zweiten Platz und erzielte damit die Silbermedaille. Da auf dem ersten Platz mit "Saranac Haus Lager" jedoch ein Bier aus den USA landete, darf sich der Gerstensaft aus Oberfranken nun das beste Helle Deutschlands nennen.

Durstig? Hier geht es zum Brauerei-Guide von Nordbayern.de

Doch nicht nur Oberfranken ist ein El Dorado für Bierliebhaber, auch in den restlichen Teilen in Franken und der Oberpfalz kommen Genießer auf ihre Kosten. Denn mehr als die Hälfte der zuletzt 642 Braustätten in Bayern kommen aus dem nördlichen Teil des Freistaats. Ein Streifzug durch die nordbayerische Bierwelt gibt Einblicke in hippe Brauereien und traditionsbewusste Unternehmen.

