In letzter Minute gelang es am Montagabend dem Fahrer eines Sattelzuges den brennenden Auflieger von seiner Zugmaschine abzukoppeln. Das in Brand geratene Radlager musste auf der A9 Richtung München auf Höhe Helmbrechts von den umliegenden Feuwerwehren gelöscht werden. Die Autobahn wurde wegen starker Rauchentwicklung zweitweise komplett gesperrt. © NEWS5 / Fricke