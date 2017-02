Brückenabriss über A3 und A9: Arbeiten verzögern sich

NÜRNBERG - Böse Überraschung: Bei einer Routinekontrolle zweier Forstwegbrücken über die A3 und die A9 wurde festgestellt, dass diese so marode sind, dass sie sofort abgerissen werden müssen. Dies soll in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag passieren. Die Autobahnen A3 und A9 müssen dazu gesperrt werden.

Staub im Nachthimmel: Ab Freitag rücken die Bagger auf der A3 und der A9 an. (Symbolbild) © Klaus-Dieter Schreiter



Die Gefahr wurde als so groß eingeschätzt, dass jederzeit Betonteile von der Brücke auf die Fahrbahn herabstürzen könnten. Eine Sanierung war wegen des maroden Zustands nicht mehr möglich, deswegen war ein sofortiger Abbruch unvermeidbar. Betroffen ist eine Brücke an der A3 nahe Schwaig bei Nürnberg zwischen der Anschlussstelle Nürnberg-Mögeldorf und dem Autobahnkreuz Nürnberg, und eine Brücke an der A9 zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg und der Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach.

Eigentlich sollten die Bauarbeiten bis 7 Uhr morgens beendet sein. Allerdings verzögern sich die Arbeiten bis mindestens 9 Uhr. Derzeit staut es sich im gesamten Baustellenbereich.

Umleitung und Gegenverkehr

Der ursprüngliche Plan: In der Nacht von Freitag, 17. Februar auf Samstag, 18. Februar wird auf der A3 und der A9 der westliche Brückenüberbau abgebrochen. Dazu wird auf der A3 die Fahrbahn in Richtung Regensburg gesperrt und der Verkehr jeweils mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung auf der Fahrbahn in Richtung Würzburg an der Baustelle vorbei geführt.

Der Verkehr auf der A9 und der A3 in Fahrtrichtung München wird über das Autobahnkreuz Altdorf zum Autobahnkreuz Nürnberg-Ost umgeleitet, da die A9 zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg und der Anschlussstelle Fischbach in Fahrtrichtung München gesperrt wird.

In der Nacht vom Samstag, 18. Februar auf Sonntag, 19. Februar 2017 wird auf der A3 und der A9 der östliche Brückenüberbau abgebrochen. Hierfür wird auf der A3 die Fahrbahn in Richtung Würzburg gesperrt und der Verkehr mit je einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung auf derFahrbahn Richtung Regensburg an der Baustelle vorbei geführt. Der Verkehr auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin wird über das Autobahnkreuz Nürnberg-Ost zum Autobahnkreuz Altdorf umgeleitet, da die A9 zwischen der Anschlussstelle Fischbach und dem Autobahnkreuz Nürnberg in Fahrtrichtung Berlin gesperrt wird.

Fußgänger und Radler werden umgeleitet

Die restlichen Brückenteile werden ohne Sperrung der Autobahn bis zum 23. März abgebrochen.

Die Fußgänger und Radfahrer, die die Brücken bislang genutzt haben, werden vor Ort auf andere Brücken in der Nähe umgeleitet. Ersatzneubauten sind derzeit noch in einem frühen Stadium der Planung, deswegen dauert es noch eine Weile, bis diese gebaut werden können.

Dieser Artikel wurde am 18. Februar um 8.39 Uhr aktualisiert.

