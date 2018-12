Nach der Autobahn 7, die über 962 Kilometer von der dänischen Grenze bis zur österreichischen Grenze bei Füssen in Bayern führt, ist die A 3 mit einer Streckenlänge von 769 Kilometern die zweitlängste Autobahn in Deutschland - und eine der wichtigsten. Die Straße stellt eine direkte Verbindung der Nordseehäfen mit Süd- und Osteuropa her. Sie führt quer durch die Metropolregion Nürnberg. Vom Steigerwald kommend fährt man auf ihr durch das Tal der Reichen Ebrach nach Höchstadt und den Aischgrund nach Erlangen zum Autobahnkreuz Fürth/Erlangen, mit mehreren Anschlusstellen an Nürnberg vorbei zum Kreuz Altdorf, weiter durch das Schwarzachtal Richtung Neumarkt und dann nach Regensburg. Sie hat eine viele jahrzehntelange Geschichte. "Autobahn kommt schnell voran", hieß es vor fast 60 Jahren in den Nürnberger Nachrichten, als die Fahrbahndecke zwischen Nürnberg-Nord und Tennenlohe aufgetragen wurde. Täglich wurden 250 Tonnen Asphalt verbraucht. © Eckhard Graf von Mandelsloh/VNP