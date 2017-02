Brüder greifen 55-Jährigen an und werden ausgeknockt

RÖDENTAL - Ob ihnen das eine Lehre ist? Zwei Brüder aus dem oberfränkischen Coburg haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Rödental eine üble Abreibung kassiert. Daran waren sie allerdings selbst nicht ganz unschuldig.

Jeweils ein Faustschlag reichte, um zwei stark alkoholisierte Brüder niederzustrecken. (Symbolbild) Foto: NN-Archiv



Für die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg war es ein klassischer Fall von "Falsches Opfer ausgesucht". So lautete am Sonntag die Überschrift über der Pressemitteilung, die von den nächtlichen Eskapaden zweier Männer aus Coburg erzählt.

Stark alkoholisiert seien die beiden Brüder, ein 27-Jähriger und eine 24-Jähriger, gegen 0.45 Uhr am Sonntagmorgen durch die Schmiedsgasse in Rödental gelaufen, so die Polizei. Weil sie lautstark herumgegrölt hätten, habe sie ein 55-Jähriger angesprochen und zur Ruhe ermahnt. Das sahen die jüngeren Männer aber offenbar gar nicht ein. Laut Polizei entwickelte sich ein Streitgespräch, "in dessen Verlauf die beiden Brüder den Mann angriffen und gemeinsam auf ihn einschlugen."

Dieser wusste sich jedoch zu verteidigen und streckte beide Angreifer mit jeweils einem Faustschlag nieder. "Da beide Personen mit knapp zwei Promille erheblich alkoholisiert waren und sich auch im Beisein der hinzugerufenen Polizeistreife weiterhin aggressiv verhielten, wurden sie in die Ausnüchterungszelle verbracht", so die Polizei. Beide Brüder erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

