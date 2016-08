Bündnis fordert: Steigerwald soll Nationalpark werden

Staatsregierung hatte das fränkische Mittelgebirge bereits ausgeschlossen - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - In der Diskussion um einen dritten Nationalpark in Bayern bringt ein Bündnis mit Beteiligung des Bundes Naturschutz (BN) erneut den Steigerwald ins Spiel.

Hat der Steigerwald das Zeug zum Nationalpark? Auch bei einem Ranking für das Unesco-Weltnaturerbe haben Teile des fränkischen Mittelgebirges unter den Buchenwaldgebieten den Spitzenplatz in Bayern erzielt. © Thomas Stephan/dpa



"Der Steigerwald darf beim Suchprozess für einen Nationalpark und der möglichen Wertschöpfung in Millionenhöhe nicht ausgeschlossen werden", forderten unter anderem der BN-Vorsitzende Hubert Weiger, der Verein Nationalpark Nordsteigerwald, der Landesbund für Vogelschutz sowie der Ebracher Bürgermeister Max-Dieter Schneider (SPD) am Montag.

Bei ihrem Ziel, einen neuen Nationalpark im Freistaat einzurichten, hatte sich die Staatsregierung bereits festgelegt, dass der Steigerwald dabei ausgeschlossen sein soll - unter anderem, weil es dort einen Rechtsstreit um ein Waldschutzgebiet gebe. "Ein definitiver Ausschluss des Steigerwalds von der Diskussion - ohne sachliche Prüfung und ohne fachliche Begründung - wäre ein internationaler Skandal 'made in Bayern'", kritisierten die Naturschützer.

Das fränkische Buchenwaldgebiet habe "bereits jahrelangen Vorsprung vor anderen Gebieten", argumentiert das Bündnis: Eine Umfrage in der Region habe eine mehrheitliche Zustimmung zu einem Nationalpark ergeben und es gebe hier mittlerweile einen der größten Bürgervereine pro Nationalpark in Deutschland. Auch bei einem Ranking für das Unesco-Weltnaturerbe habe der Nordsteigerwald unter den Buchenwaldgebieten den Spitzenplatz in Bayern erzielt.

dpa