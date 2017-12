Ein nur in Unterhose gekleideter Mann schlug am Mittwochnachmittag in der Michael-Ende-Straße wahllos auf eine 73-jährige Passantin ein. Umherstehende Passanten griffen couragiert ein und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Über die Identität des Mannes ist bisher nichts bekannt. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt.