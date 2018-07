Burger für die Würzburger: "Hans im Glück"-Filiale geplant

Erstes Restaurant der Gastro-Kette in Unterfranken soll entstehen - vor 32 Minuten

WÜRZBURG - Zu "Burgerheart" und "Burger & Bier" gesellt sich "Hans im Glück": Damit eröffnet in Würzburg ein weiterer Burgergrill, der saftige Pattys und Pommes abseits der klassischen Fastfood-Ketten anbietet. Die Würzburger Filiale des Franchise wird die erste in ganz Unterfranken sein.

Auch in Würzburg soll es bald Burger in der typischen Märchenwald-Atmosphäre geben. © Eduard Weigert



Auch in Würzburg soll es bald Burger in der typischen Märchenwald-Atmosphäre geben. Foto: Eduard Weigert



Saftige Burger und knusprige Pommes kann man auch in Würzburg bald in einem Wald aus Birkenstämmen genießen. Die Burgerkette "Hans im Glück" mit der charakteristischen Inneneinrichtung eröffnet ein Restaurant in Würzburg, wie das Portal Würzburg Erleben mit Verweis auf das Unternehmen selbst berichtet.

Die erste unterfränkische Filiale soll laut einer Pressemitteilung im Herzen der Würzburger Altstadt ihren Platz finden: Am Marienplatz hinter der gleichnamigen Kapelle und an der Ecke zur Marktgasse. Rund 400 Quadratmeter Fläche sollen etwa 330 hungrigen Burgerliebhabern Platz bieten. Der genaue Eröffnungstermin steht allerdings noch nicht fest.

Neben den klassischen Burgern mit Fleisch wird es auch in Würzburg vegetarische und vegane Angebote geben. Als Durstlöscher stehen neben den Klassikern hausgemachte Eistee- und Schorlenkreationen zur Wahl, außerdem über 20 verschiedene Cocktailsorten.

amh