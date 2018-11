Burghaslach: Holz-Firma steht in Flammen

Zwei Hallen in Vollbrand - Feuerwehr im Großeinsatz - vor 7 Minuten

BURGHASLACH - Die Iftner Holzverarbeitungs GmbH & Co. Kg in Burghaslach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) steht aktuell in Flammen - dabei sollen sich zwei Hallen in Vollbrand befinden. Einsatzkräfte befinden sich bereits vor Ort und versuchen das Feuer zu löschen.

Nach ersten Informationen kam es Freitagnachmittag zu einem Brand in dem Ortsteil Breitenlohe bei Burghaslach. Feuerwehren aus dem Nachbarlandkreis Bamberg unterstützen die Einsatzkräfte vor Ort. Informationen über Verletzte sind bislang nicht bekannt, mit einem hohen Sachschaden ist jedoch zu rechnen.

Die Iftner Holzverarbeitungs GmbH & Co. Kg in Burghaslach (Landkreis Neustadt) stand am Freitagabend in Flammen. © NEWS5 / Merzbach



Weitere Informationen folgen demnächst.

