Bus kollidiert mit Transporter: Kurzer Stau am Bahnhof

Der Unfallhergang ist noch unklar - Laut aktuellem Stand wurde niemand verletzt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Freitagmorgen hat es vor dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Nürnberg gekracht: Ein Transporter war dort mitten auf der Kreuzung mit einem Bus kollidiert. Neben der Polizei rückte auch der Rettungsdienst an - vor dem Bahnhof staute sich der Verkehr.

Krankenwagen und Polizei am Freitamorgen vor dem Nürnberg ZOB: In der Bahnhofsstraße waren ein Bus und ein Transporter kollidiert, verletzt wurde jedoch niemand. © Achim Bergmann



Gegen 9 Uhr ging der Alarm bei der Polizei ein. Vor dem ZOB waren an der Kreuzung der Bahnhofsstraße ein Bus und ein Transporter kollidiert. Offenbar war es während eines Abbiegevorganges zu dem Zusammenstoß gekommen. Laut Polizei ist noch unklar, welcher der beiden Fahrer dabei einen Fehler begangen hat. Vorsorglich wurde der Rettungsdienst ebenfalls angefordert, doch verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Die Autos auf der Bahnhofsstraße stauten sich während der Unfallaufnahme zurück. Doch schon nach kurzer Zeit löste sich die Blockade auf und der Verkehr konnte wieder fließen.

