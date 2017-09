Cham: Betrunkener sticht vor Polizei auf Lebensgefährtin ein

Die Tat ereignete sich genau vor der Dienststelle - vor 1 Stunde

CHAM - Am Montagnachmittag griff ein 50-Jähriger in Cham seine Lebensgefährtin mit einem Messer an und verletzte sie dabei schwer. Die Tat ereignete sich direkt vor der Polizeidienststelle.

Zu dem Angriff kam es gegen 15.05 Uhr unmittelbar vor der Polizeidienststelle in der Wolfgang-Schmidbauer-Straße. Obwohl die Beamten die Hilfwerufe vor dem Gebäude hörten und sofort einschritten, erlitt die Frau eine erhebliche Stichwunde. Sie befindet sich noch immer in stationärer Behandlung.

Die Frau war gerade auf dem Weg zum Präsidium, um eine Strafanzeige gegen ihren Lebensgefährten zu erstatten. Unmittelbar vor dem Gebäude lauerte ihr dieser auf und griff sie an. Die Beamten nahmen den 50-Jährigen direkt nach der Tat fest. Laut Polizei war der Tatverdächtige erheblich alkoholisiert.

Am Dienstagnachmittag ging es für ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg vor den Ermittlungsrichter. Dieser erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und weiterer Delikte. Der 50-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei liegt das Motiv für den Angriff im privaten Bereich. Die Ermittlungen der Kripo Regensburg dauern noch an.

