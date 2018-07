Chaosfahrt bei Coburg: Mann hinterlässt Schneise der Verwüstung

Er verursachte einen Sachschaden von über 12.000 Euro

WEIDHAUSEN BEI COBURG - Am Samstagmorgen sorgte ein 38-Jähriger in Weidhausen bei Coburg für Aufregung. Der alkoholisierte Mann fuhr zu schnell durch die Straßen und räumte einige Schilder und Autos aus dem Weg.

Am Samstagmorgen gegen 5.10 Uhr sorgte ein 38-Jähriger für Chaos in Weidhausen bei Coburg: Er räumte in mehreren Straßen mit seinem Wagen alles aus dem Weg, was ihm in die Quere kam. Zunächst überfuhr er eine Grünfläche, wobei er zwei Verkehrszeichen über den Haufen raste. Danach bog er in die nächste Straße ab, wieder einmal zu schnell, und erfasste dort einen geparkten Golf. Danach schleuderte er mit seinem Wagen noch gegen ein Treppengeländer.

Nachdem er eine Schneise der Verwüstung hinterlassen hatte, versuchte er sogar noch mit seinem Wagen zu flüchten. Dabei fuhr er beim Wenden ein weiteres geparktes Auto an und kam schlussendlich an der Mauer eines Schuppens zum Stehen. Der 38-Jährige ließ sich jedoch von einer Mauer nicht unterkriegen und wollte zu Fuß weiter flüchten, die eingetroffene Polizei hatte den Mann jedoch schnell eingeholt.

Der Mann war so stark alkoholisiert, dass ein Alkotest nicht einmal mehr möglich war. Der Grund für seine Chaosfahrt dürfte also bereits gefunden sein. Es entstand ein Gesamtsachschaden von über 12.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

