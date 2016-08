"Chiemsee Summer": Musikparty und kein Tropfen Regen

Festival vor Alpenkulisse - 25.000 Besucher und zufriedene Polizei - vor 1 Stunde

ÜBERSEE - Sommer, Sonne und Musik am Fuße der Alpen: Wunderbare Bedingungen für die Festivalbesucher des "Chiemsee Summer". Da können ihnen auch die Sicherheitsvorkehrungen nichts anhaben.

Die zwei sind nur Zaungäste - doch das ist kein Grund, das "Chiemsee Summer" nicht zu genießen. Foto: Matthias Balk/dpa



Vier Tage strahlender Sonnenschein und jede Menge Musik: Die Bedingungen für das Musikfestival "Chiemsee Summer" in Übersee am Chiemsee hätten in diesem Jahr besser nicht sein können. Ohne einen Tropfen Regen ging Samstagnacht der musikalische ​Teil mit dem Auftritt von DJ Steve Aoki nach vier Tagen zu Ende. Am Sonntag brachen die letzten Besucher - im Wortsinne - ihre Zelte ab.

Auf der größten von vier Bühnen vor beeindruckender Alpenkulisse hatten zum Beispiel die Freisinger Hip-Hopper Blumentopf nicht ohne Pathos ihr allerletztes Open-Air-Konzert gegeben - also "ohne Dach", wie sie sagten; und die Lokalmatadoren LaBrassBanda hatten ihren heuer einzigen, aber wie immer mitreißenden Festivalauftritt. Internationale Musiker wie Limp Bizkit, The Prodigy und NOF rockten vor bis zu 25.000 Besuchern ebenso wie die deutschen Bands Die Fantastischen Vier oder die Sportfreunde Stiller.

Auch die Polizei war mit dem Verlauf des Festivals nach Angaben vom Sonntag sehr zufrieden. Das Sicherheitskonzept war überarbeitet worden. So wurden die Kontrollen verstärkt und Kräfte der Bereitschaftspolizei waren im Einsatz. Zwischenfälle gab es keine; auf Durchsuchungen reagierten die meisten Besucher laut Polizei "sehr gelassen".

Insgesamt zählten die Beamten knapp 200 Delikte, etwa Beleidigungen, Taschendiebstähle und Drogenmissbrauch. "In Anbetracht der großen Anzahl von Menschen auf engstem Raum eine verschwindend geringe Zahl", resümierte die Polizei. Rund 1080 Besucher mussten medizinisch behandelt werden - die meisten wegen Sonnenstichen. Die Feuerwehr kümmerte sich in 62 Einsätzen vor allem um die Wasserversorgung der schwitzenden Besucher. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Einsätze leicht. Das Festival soll laut Veranstalter auch 2017 wieder an den Start gehen, dann zum 23. Mal. Die Musiker seien bereits angefragt, einen Termin gebe es aber noch nicht.

