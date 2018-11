Christkindlesmarkt: Exklusive Einblicke vor der Eröffnung

Das finale Update vor der Eröffnung am Freitag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Freitag wird der Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet. Noch sind die Buden zu und die Wege abgesperrt, doch die meisten Aussteller sind schon bereit. Wir haben exklusive Einblicke erhalten, Budenbesitzer beim Aufbau getroffen und wir zeigen die diesjährige Dekoration im Vorfeld.

Am Freitag ist es endlich soweit, der Nürnberger Christkindlesmarkt öffnet seine Pforten. Doch wie ist die Lage hinter den Absperrungen bei den Ausstellern? Was wird dieses Jahr ausgestellt und was hat es mit dem Stand der Tausend Bücher auf sich? Antworten und exklusive Aufnahmen von den letzten Vorbereitungen hinter den Kulissen sehen Sie hier.