Circus Krone sammelt Unterschriften gegen Wildtierverbot

Zirkus-Dompteur: Proteste von Tierschützern "geschäftsschädigend" - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Sollen Elefanten im Zirkus auf Podesten posieren und Löwen durch Reifen springen? Darüber wird seit Jahren debattiert. Der Circus Krone sammelt jetzt erneut Unterschriften - und hat eine klare Position.

Löwen und andere Wildtiere sind beim Circus Krone auch im aktuellen Programm fester Bestandteil der Vorführungen. © Hubert Bösl



Löwen und andere Wildtiere sind beim Circus Krone auch im aktuellen Programm fester Bestandteil der Vorführungen. Foto: Hubert Bösl



Angesichts der Forderung eines Wildtierverbots in der Manege sammelt der Circus Krone Unterschriften - und zwar für Tiere im Zirkus. "Ich will das Beste für meine Tiere", sagte Dompteur Martin Lacey jr. dem Münchner Merkur. Die Proteste gegen Tierauftritte seien geschäftsschädigend.

Die Unterschriften-Liste solle am Ende der Wintersaison im April dem Deutschen Städtetag überreicht werden, bestätigte Circus Krone-Sprecherin Susanne Matzenau den Bericht. "Wir haben bereits weit über tausend Unterschriften in nur zwei Tagen", sagte sie am Donnerstag. "Die Menschen wollen die Tiere sehen. Wir geben der schweigenden Mehrheit eine Stimme." Ein Wildtierverbot würde das Ende des Zirkus bedeuten. Bereits zuvor hatte der Zirkus Unterschriften gegen das Verbot gesammelt.

Einige Dutzend Aktivisten hatten während der Premiere des Winterprogramms "Tierisch gut" nach Weihnachten gegen Wildtiere im Zirkus demonstriert. Die Haltung sei nicht artgerecht. Matzenau warf den Demonstranten vor, sie hätten über vieles "eine Meinung, aber keine Ahnung". Es gebe den Circus-Krone-Zoo und öffentliche Dressur-Proben. "Da kann jeder Fragen stellen und sich mit eigenen Augen überzeugen, dass es den Tieren gut geht. Wir lieben unsere Tiere, und so behandeln wir sie. Es ist selbstverständlich, dass wir die wahren Tierschützer sind. Denn wir kennen die Tiere."

Mehrere Kommunen hätten ein Wildtierverbot im Zirkus erlassen oder dächten darüber nach, in einigen Fällen habe der Circus Krone geklagt und vor Gericht Recht bekommen.

Der Zirkus zeigt in seiner aktuellen Show afghanische Windhunde, Lamas, Pferde, Elefanten, Papageien sowie Löwen und Tiger. Darüber hinaus leben im Krone-Zoo Wildschweine, Kamele, Zebras, Ziegen, ein Nashorn und ein Nilpferd. Die Tiere würden hier älter als in freier Wildbahn, sagte Matzenau. Auch darum kümmere man sich. "Wir haben extra ein Seniorenheim für Pferde für die Veteranen der Manege."

Bilderstrecke zum Thema Circus Krone in Neustadt: Bunt schillernde Fantasiewelt Raubtiere, Akrobaten, Entertainer, Stunts und Show: Den Besuchern des Circus Krone in Neustadt wurde bei der Jubiläumsgala einiges geboten. Immer wieder wurden die Zuschauer bestens unterhalten - die besten Bilder der bunt schillernden Zirkus-Fantasiewelt.



dpa