Coburg: 33-Jährige von Ehepartner erstochen

Ermittlungen nach Tötungsdelikt laufen an - vor 58 Minuten

COBURG - Eine Frau wurde am Montagnachmittag leblos in ihrer Wohnung in Coburg aufgefunden. Ihr Mann gestand den Mord kurz zuvor.

Eine 33-jährige Frau wurde am Montag aus bislang unbekanntem Grund von ihrem Mann ermordet. Gegen 14.30 Uhr erschien der Partner der Ermordeten bei der Polizei Coburg und gab gegenüber den Beamten an, seine Noch-Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben.

Sofort begaben sich mehrere Streifen und ein Notarzt-Team zum Tatort, wo sie die 33-Jährige leblos vorfanden. Die Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Vater mehrerer Kinder im Alter zwischen zwei und zwölf Jahren wurde noch auf der Wache festgenommen.

Seit dem Nachmittag führt die Kriminalpolizei Coburg umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Sowohl ein Gerichtsmediziner als auch ein Coburger Staatsanwalt waren vor Ort. Die Polizei Oberfranken teilte am Dienstag mit, dass der Körper der Frau mehrere Stichverletzungen aufwies. Der 34 Jahre alte Tatverdächtige sitzt in Haft. Dieser Artikel wurde am 20. November 2018 um 15.16 Uhr aktualisiert. Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mt