Coburg: Betrunkener verwüstet Garten und klaut Essen

Feucht-fröhliche Nacht endet in einem fremden Garten - vor 32 Minuten

COBURG - Ein Coburger hatte nach einer durchzechten Nacht scheinbar Langeweile, nahm sich die Verwüstung eines Gartens vor und flüchtete. Die alarmierte Polizei konnte den Mann allerdings aufgrund seiner eigenen Unachtsamkeit stellen.

Am frühen Sonntagmorgen ging ein 26-Jähriger seinem vermutlich alkoholbedingten Verwüstungsdrang in einem Garten in der Eupenstraße nach. Opfer seines Anfalls waren unter anderem mehrere Pflanzen, die er aus dem Boden riss und quer über das Grundstück warf, sowie mehrere volle Weinflaschen, die er aus einer Holzkiste im Garten entnahm und im ganzen Garten verteilte. Nach dieser Leistung plagte den Mann scheinbar der Hunger und er genehmigte sich eine Salami aus dem im Garten aufgestellten Kühlschrank, deren Überreste er zurückließ.

Ein Anwohner wurde auf die ungewöhnlichen Geschehnisse aufmerksam und sprach den Eindringling an, woraufhin dieser flüchtete. Allerdings ohne Erfolg - die vom Hauseigentümer alarmierte Polizei nahm den Randalierer kurze Zeit später im Hofgarten fest und maß bei ihm einen Alkoholpegel von 1,58 Promille. Natürlich gab der junge Mann vor, von nichts zu wissen - zu seinem Pech hatte er allerdings seine Hausschlüssel zuvor am Ort der Verwüstung verloren, sodass die Polizei eine erfolgreiche Schließprobe an seiner Haustür durchführen konnte.

Damit konnte der Coburger leugnen soviel er wollte - er muss sich jetzt wegen Diebstahls, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung verantworten.

amh