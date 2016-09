Coburg leuchtet bunt: Bilder von der Museumsnacht

Bekannte und sonst unzugängliche Orte wurden nahbar gemacht - vor 1 Stunde

Dieses Jahr stand die Museumsnacht in Coburg unter dem Motto "Nacht der Kontraste". An bekannten und sonst unzugänglichen Orten konnte man außergewöhnliche Eindrücke sammeln. Nicht nur fantastische Lichtinstallationen sondern auch ein reichhaltiges musikalisches Angeobt lockten tausende von Besuchern an.