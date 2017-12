Coburg: Polizei sucht nach einem Exhibitionisten

Eine Frau wurde von einem Mann aufdringlich belästigt - vor 2 Stunden

COBURG - Am Donnerstagnachmittag wurde eine Frau von einem Mann in ein Gespräch verwickelt, in dessen Verlauf er sein Geschlechtsteil entblößte. Die Frau lief schnell davon und informierte die Polizei.

Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr führte eine junge Frau ihren Hund im Bereich Allee spazieren als sie von einem fremden Mann angesprochen wurde. Er verwickelte sie in ein Gespräch. Plötzlich öffnete er seine Hose und zeigte sein Geschlechtsteil.

Die Frau lief sofort vor dem Exhibitionisten weg. Die Polizei fahndet nun nach einem etwa 55 Jahre alten Mann, ca. 180 cm groß, schlank mit gepflegter Erscheinung. Auffallend war seine schwarze Schirmkappe mit einer roten Aufschrift der Marke "Honda".

Wenn Sie Hinweise zur Tat geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Coburg.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

lie