Coburg: Rentner kracht mit Pkw in Imbissbude

Fünf verletzte Personen und hoher Sachschaden - vor 1 Stunde

COBURG - Im Ortsteil Creidlitz in Coburg krachte ein 83-Jähriger am Freitagnachmittag mit seinem Pkw auf dem Parkplatz eines Baumarkts in eine Imbissbude. Die Betreiberin des Imbiss wurde schwer verletzt.

Vor Schreck kam der Rentner mit seinem Pkw von der Straße ab und krachte in die Rückwand der Imbissbude. Fünf Peronen wurden verletzt, eine davon schwer. © NEWS5 / Herse



Vor Schreck kam der Rentner mit seinem Pkw von der Straße ab und krachte in die Rückwand der Imbissbude. Fünf Peronen wurden verletzt, eine davon schwer. Foto: NEWS5 / Herse



Der 83-jährige Rentner hatte zusammen mit seiner Ehefrau am Freitagnachmittag einen Baumarkt im Coburger Ortsteil Creidlitz besucht und wollte anschließend mit seinem Skoda Fabia vom Parkplatzgelände fahren. Er bog an der Ausfahrt nach rechts ab und bemerkte zu spät, dass sich wenige Meter weiter der Verkehr staute.

Vor Schreck kam er mit seinem Pkw nach rechts in den Grünstreifen ab und krachte in die Rückwand einer Imbissbude, die auf dem Parkplatz aufgestellt war. Durch den Aufprall wurde die geöffnete Imbissbude in Richtung des Gästebereichs geschoben.

Die 57-jährige Betreiberin des Imbiss' wurde durch umherfliegende Küchengeräte und heißes Fett schwer am Rücken verletzt. Nach ersten Untersuchungen im Klinikum Corburg wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verlegt.

Vier weitere Gäste der Imbissbude, die sich im Stehbereich vor der Bude aufgehalten hatten, wurden durch umgestoßene Stehtische und Getränke verletzt. Sie erlitten glücklicherweise nur leichte Prellungen und Schürfwunden. Der 83-jährige Unfallverursacher und seine Frau blieben unverletzt.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Eine Alkoholbeeinflussung des Rentners konnten Beamte der Verkehrspolizei Coburg als Unfallursache ausschließen. Der genaue Unfallhergang wird nun ermittelt.

