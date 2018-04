Coburg: Schwerer Unfall auf der B303 - Zwei Schwerverletzte

Warum der Mann in den Gegenverkehr kam, ist noch unklar - vor 1 Stunde

NIEDERFÜLLBACH - Ein 54-Jähriger kollidierte mit seinem Wagen am Dienstag auf der B303 nahe Niederfällbach (Landkreis Coburg) mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt.

Am Dienstagnachmittag kam es auf der B303 bei Niederfüllbach im Landkreis Coburg zu einem schweren Unfall zwischen einem Opel Combo und einem Renault Clio. Der Unfallverursacher, ein 54 Jahre alter Mann, geriet mit seinem Opel auf die Gegenspur und kollidierte mit dem Renault Clio einer 23-Jährigen.

Beide wurden dabei schwer verletzt. Der Mann wurde per Hubschrauber in eine Klinik gebracht, die junge Frau mit dem Krankenwagen. Die Ermittlungen und Arbeiten der Beamten vor Ort dauern noch an. Es wurde ein Gutachter zur Ursachenermittlung hinzugezogen.

