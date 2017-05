Coburg: Zweijähriger stürzt aus zweitem Stock

Der Junge wurde nur leicht verletzt - vor 1 Stunde

COBURG - Am frühen Dienstagabend ist ein Zweijähriger in Coburg aus einem Fenster im zweiten Stock gestürzt. Er wurde wie durch ein Wunder nur leicht verletzt.

Beim Spielen mit seinem siebenjährigen Bruder kletterte der zweijährige Junge am frühen Dienstagabend in einem Zimmer der elterlichen Wohnung auf den Schreibtisch und verlor dabei das Gleichgewicht. Obwohl sich die Mutter mit ihren Kindern im gleichen Raum befand, konnte sie nicht mehr rechtzeitig eingreifen. Er stürzte aus dem geöffneten Fenster im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses in Coburg.

Das Kleinkind fiel etwa fünf Meter in die Tiefe, hatte aber Glück im Unglück und wurde beim Aufprall nur leicht verletzt. Der Junge zog sich eine blutige Lippe und Prellungen an Armen und Beinen zu. Vorsorglich wurde er ins Coburger Klinikum gebracht.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.