Comeback der Sonne: Goldener Herbst im Anmarsch

Der Sonntag kratzt an der 23 Grad Marke - Regen bleibt weiter aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach einigen trüben Tagen hält der goldene Herbst Einzug in Franken. Bis zum Wochenende gibt es Höchstwerte über 20 Grad - Kurzarm und Shorts können also wieder aus dem Schrank gekramt werden.

Faullenzen im Freien? Bei diesen Wetteraussichten gar kein Problem © Stefan Hippel



Was für ein toller Start in den Mittwoch: Während man am Morgen hinter dem Nürnberger Wolkenhimmel mal wieder ein kleines, rotfarbenes Sonnerschimmern erahnen konnte, zeigt sich auch der Tagesverlauf vielversprechend. Auch die kommenden Tage sollen trocken bleiben - und das Quecksilbersteigt knackt noch einmal die 20-Grad-Marke.

Bei einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken sind am Mittwoch bis zu 20 Grad drin. Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de kann es zwar vereinzelt neblig werden, aber mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von nur 20 Prozent bleibt es weitgehend trocken. So kann es weiter gehen - und das tut es auch.

Am Donnerstag setzt sich der positive Trend fort. Bei Temperaturen von erneut bis zu 20 Grad soll es den ganzen Tag über heiter sein. Wetter.de verspricht zudem mehr als sieben Sonnenstunden - ein Besuch im Biergarten oder ein Eis sind daher allemal drin. Ach ja, der Regen hat übrigens auch keine Lust. Dafür zeigen sich aber andere Übeltäter. Pollenflug wird erwartet.

Freitag und Samstag versprechen erneut ein angenehmes Wochenende bei Temperaturen von über 20 Grad, wie der Wetterdienst von nordbayern.de berichtet. Der Wetterochs berichtet zwar von einer "sehr schwachen Kaltfront" - hinter ihr ist aber ein Hoch im Anmarsch - das uns mit einem kleinen Nordwestwind und angenehmen Temperaturen einen guten Start in die schönste Zeit der Woche verschafft.

Vereinzelte Wolken sind für Freitag zwar angesagt, dafür soll der letzte Arbeitstag der Woche mit bis zu 21 Grad auch der wärmste werden. Der Samstag tut es seinem Vortag gleich. Den Wochenhöhepunkt liefert dann der Sonntag, der mit Temperaturen von 23 Grad die Bestmarke aufstellt. Daher darf sich nach dem Portal von nordbayern.de auf ein optimales Wochenendwetter gefreut werden.