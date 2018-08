CSD und ganz viel Open-Air: Die Bilder vom Wochenende

Die vergangenen Tage ging es in der Region bunt, schrill und musikalisch zu - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Langeweile war am Wochenende definitiv nicht geboten. Während sich in Nürnberg Tausende von Menschen beim Christopher-Street-Day oder beim Klassik-Open-Air einfanden, feierten anderenorts die Massen unter freiem Himmel.

Es war der bislang größte seiner Art in Nürnberg: Etwa 6500 Schwule und Lesben zogen zum Christopher-Street-Day durch die Stadt und setzten ein Zeichen gegen die Diskriminierung von Homosexuellen, ehe am Abend noch ausgiebig gefeiert wurde.

Apropos feiern: Das kam auch anderenorts nicht zu kurz. Am Luitpolthain hatten sich nämlich auch die 65.000 Besucher des Klassik-Open-Air von heftigen Regengüssen nicht den Spaß verderben lassen und lauschten gespannt den musikalischen Klängen unter Leitung des Dirigenten Kahchun Wong.

Gute Stimmung und Musik gab es auch in Bad Windsheim. Das Weinturm-Open-Air lockte in seiner 41. Auflage wieder zahlreiche Festivalgänger.

Ausgiebig gerockt wurde auch am Brombachsee, wo sich beim Lieder-am-See-Festival Musikgrößen wie Status Quo oder die Spider Murphy Gang die Ehre gaben.

Nicht weniger klangvoll war auch die Schwabacher Goldschlägernacht, deren Programm unter anderem Musik, Varieté oder akrobatische Vorführungen beinhaltete.

Kulinarisch genoss man das sonnige Wochenende hingegen am Nürnberger Flughafen. Dort fand Süddeutschlands größtes Foodtruck-Festival statt.

