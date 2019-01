Dachgeschoss-Brand in Kronach: Bewohnerin schwer verletzt

52-Jährige kam in eine Spezialklinik - Kripo nimmt Ermittlungen auf - vor 49 Minuten

KRONACH - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Sonntagnachmittag in Kronach erlitt eine Frau schwere Verletzungen. Die Feuerwehr musste die 52-Jährige aus ihrem Appartement retten.

Gegen 15.50 Uhr ging der Notruf über den Dachgeschoss-Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Stöhrstraße bei der Einsatzzentrale ein. Feuerwehr und Polizei eilten sofort zum Brandort und begannen mit den Löscharbeiten. Dabei retteten die Einsatzkräfte die 52-jährige Bewohnerin aus ihrem Dachgeschoss-Appartement.

Die Frau kam mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik. Die anderen Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 40.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei in Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits am Sonntagmorgen beschäftigte ein weiterer Brand die Einsatzkräfte in Kulmbach. Gegen 6 Uhr morgens bemerkte ein Zeuge starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus. Die 53-jährige Bewohnerin konnte nur noch tot geborgen werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

evo