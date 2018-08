Daniel Sens aus Unterfranken vermisst: Hinweise erbeten

28-Jähriger befindet sich möglicherweise in psychischer Ausnahmesituation - vor 1 Stunde

OBERNBURG A. MAIN - Die Polizei bittet um Mithilfe: Seit Samstag wird der 28-jährige Obernburger Daniel Sens vermisst. Alle Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Es könnte außerdem sein, dass der junge Mann in einer psychischen Ausnahmesituation steckt.

Daniel Sens wird seit Samstag vermisst. Der 28-Jährige wurde zuletzt in seiner Wohnung gesehen. © Polizeipräsidium Unterfranken



Seit Samstagabend wird der 28-jährige Daniel Sens aus Obernburg am Main (Landkreis Miltenberg) vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Da sämtliche Suchmaßnahmen bislang ergebnislos verliefen, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Der 28-Jährige wurde zuletzt am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in seiner Wohnung in der Lindenstraße gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Obwohl die zuständige Polizeiinspektion Obernburg am Main umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet hat, konnten sie ihn bisher nicht finden. Von Daniel Sens liegt folgende Beschreibung vor:

ca. 178 cm groß

schlanke Figur

braune Haare und Bart

linkes Ohr durchlocht

bekleidet mit blauer Jeans und blauem Rollkragenpullover

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden am Samstagabend gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter 06022/6290 mit der Polizeiinspektion Obernburg am Main in Verbindung zu setzen.

