Darum fallen heute mehr Fahrschüler durch die Prüfung

Fahrlehrer in der Region nennen Gründe und geben wichtige Tipps - vor 11 Minuten

NÜRNBERG - So viele Fahrschüler wie seit zehn Jahren nicht mehr fallen in Bayern momentan durch die theoretische Führerscheinprüfung. Woher kommt das Problem - und wie lässt es sich lösen?

Bevor es auf die Straße geht, müssen die Fahrschüler die Theorie können. Doch beim ersten Versuch scheitert ein Drittel aller bayerischen Fahrschüler. Die Fahrlehrer in der Region nennen die Gründe dafür. © Armin Weigel/dpa



Bevor es auf die Straße geht, müssen die Fahrschüler die Theorie können. Doch beim ersten Versuch scheitert ein Drittel aller bayerischen Fahrschüler. Die Fahrlehrer in der Region nennen die Gründe dafür. Foto: Armin Weigel/dpa



Josef Metzner kann es nicht verstehen. "Das ist eigentlich die leichteste Prüfung der Welt, die Fragen sind alle bekannt", erklärt der Forchheimer Fahrlehrer und stellvertretende Vorsitzende des Fahrlehrer-Regionalverbandes Bamberg. Seit 41 Jahren macht er den Job und sieht, wie die Ergebnisse immer schlechter werden. 2016 lag die Durchfallquote bei der Theorie-Prüfung bei fast 34 Prozent, nahezu 25 Prozent sind in der Praxis gescheitert, wie das Kraftfahrtbundesamt mitteilt. Das ist das schwächste Ergebnis seit zehn Jahren. Die Gründe wurden in der Studie nicht erfasst, so eine Tüv-Süd-Sprecherin.

Metzners Kollege Walter Weißmann, der Vorsitzende des Landesverbandes Bayerischer Fahrlehrer, kann nur vermuten, warum die Ergebnisse so schlecht sind: 2014 wurden erstmals Filme in der Theorie-Prüfung gezeigt, erklärt er. Die kurzen Sequenzen zeigen die Sicht des Fahrers und stoppen vor einer entscheidenden Situation. Die Prüflinge müssen dann entscheiden, wie sich der Fahrer verhalten sollte. Bei solchen Fragen helfe kein Auswendiglernen mehr. Die Folge: Die Erfolgsquote sank von 2014 gegenüber 2013 um fast drei Prozent.

Bilderstrecke zum Thema Fahrlehrer gibt Tipps: So besteht ihr die Führerschein-Prüfung In Bayern fallen immer mehr Fahrschüler durch die Theorie-Prüfung. Dieter Stieber, der Vorsitzende des Nürnberger Regionalverbandes der Fahrlehrer, gibt nervösen Schülern Tipps und verrät Tricks für die Prüfung, die die meisten nicht kennen.



Auch die vielen Geflüchteten, die in Deutschland ihren Führerschein machen, könnten zu dem Ergebnis beitragen, vermutet Weißmann. Im Oktober 2016 wurde Hocharabisch als zwölfte Fremdsprache in der Theorie-Prüfung eingeführt. Zuvor waren viele Prüflinge an der Sprachbarriere gescheitert.

Josef Metzner versteht nicht, warum er und seine Kollegen über die Ursachen rätseln müssen. "Es ärgert mich, dass der Tüv nicht ganz klar sagt, woran es liegt", so der Fahrlehrer. "Die Schüler sitzen da und verstehen nichts." Geflüchtete könnten in der Prüfung zwar Hocharabisch auswählen, das funktioniere im Unterricht aber nicht. Viele seiner Schüler verstehen die Frage auch inhaltlich nicht. "Es gibt im Unterricht keine Fragebögen mehr", erklärt er. "Der Fahrlehrer bekommt so gar nicht mehr mit, ob seine Schüler die Fragen überhaupt kapieren."

Er sieht noch andere Gründe für das schwache Ergebnis: "Die Jugendlichen sind heute so vielbeschäftigt. Gymnasiasten haben teilweise bis 17 Uhr Schule und kommen dann in den Unterricht. Klar, dass die Motivation dann nicht mehr so hoch ist." Er fordert die Eltern auf, sich mehr zu kümmern: "Ich bekomme immer zu hören: ,Die sind alt genug, das müssen sie selbst wissen, ob sie lernen oder nicht.‘ 17-, 18-Jährige sind immer noch Kinder und brauchen Hilfe."

Kilian Trabert Volontär der Nürnberger Nachrichten E-Mail