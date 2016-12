Das Feiertagswetter: Schmuddelig und (zu) warm

Am Montag können die Temperaturen sogar zweistellig werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zu Weihnachten legt sich eine graue Wolkendecke über Franken. Bei bis zu 10 Grad wird es auch am Montag wechselhaft - die milden Temperaturen sind allerdings nur von kurzer Dauer.

Auch der 1. Weihnachtsfeiertag beschert uns mit Regen und grauem Himmel alles andere als feierliches Wetter. © dpa



Wie schon an Heiligabend und am Sonntag ist es laut Wetterochs auch am Montag stark bewölkt bis bedeckt. Gelegentlich regnet es. Der mäßige und in Böen starke Westwind bringt milde Atlantikluft, wodurch die Temperaturen am Nachmittag auf bis zu 10 Grad ansteigen können.

Die "Wärme" ist allerdings nur von kurzer Dauer: Auch laut Wetter.com fallen die Temperaturen dann gegen Abend deutlich ab, so dass sie dann in der Nacht auf Dienstag nur noch knapp über dem Gefrierpunkt liegen.

Für den Rest des Jahres, so der Wetterochs, herrscht dann ruhiges und kaltes Hochdruckwetter. In den Niederungen wird es wieder zunehmend neblig-trüb. Auf den Bergen scheint dagegen die Sonne von einem wolkenlosen Himmel bei Temperaturen um 5 Grad in 1000 m Höhe.

nb/dpa

