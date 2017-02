Das Gas ist geruchlos und unsichtbar: Opfer haben keine Chance

Es riecht nicht, ist unsichtbar, reizt weder Haut noch Augen – und wirkt sehr schnell: Kohlenmonoxid (CO) ist ein tückisches Gift und extrem gefährlich. Erst im Oktober 2016 wurden bei einem Gasunglück in einem Hotel im schwäbischen Memmingen mehr als 20 Menschen teils schwer verletzt. Insgesamt mussten rund 70 Gäste, Mitarbeiter und Rettungskräfte wegen einer Kohlenmonoxidvergiftung medizinisch behandelt werden.

Kohlenmonoxid entsteht, wenn etwas in Öfen verbrannt wird, das Kohlenstoff enthält — etwa Holz oder Holzkohle. Normalerweise bildet sich dann in Kombination mit Sauerstoff harmloses Kohlendioxid. Ist aber nicht genug Sauerstoff vorhanden, wird die verbrauchte Luft erneut verbrannt und giftiges Kohlenmonoxid produziert.

Es kann auch dann zu einer tödlichen Gefahr werden, wenn in geschlossenen Räumen gegrillt wird oder wenn der Grill in einen geschlossenen Raum gestellt wird, weil es zum Beispiel draußen angefangen hat zu regnen. Die Gefahr ist hoch, selbst wenn die Kohle nur noch ausglühen soll. Auch bei der Lagerung von Holzpellets kann das giftige Gas entstehen.

Frank Hachemer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbands (DFV) warnt grundsätzlich davor, den Ofenraum zu stark zu beladen: Kohlenmonoxid entsteht vor allem bei einer unvollständigen Verbrennung. Ofenbesitzer sollten sich außerdem unbedingt mit der Belüftungstechnik und der Handhabung der Ventile vertraut machen.

Die Symptome, die bei einer Überdosis Kohlenmonoxid auftreten, sind unspezifisch und nicht unbedingt alarmierend. Bei Kopfschmerzen, Übelkeit oder grippeähnlichen Beschwerden denkt man nicht gleich an eine schwere Vergiftung, doch das Einatmen von Kohlenmonoxid kann innerhalb kürzester Zeit tödlich sein.

Schlagartige Müdigkeit

Carsten-Michael Pix, Pressesprecher des deutschen Feuerwehrverbandes, nennt einen weiteren Warnhinweis: „Wenn man merkt, dass zu Hause immer gleich Kopfschmerzen auftreten oder eine schlagartige Müdigkeit einsetzt, sollte man unbedingt prüfen lassen, ob sich dauerhaft zu viel Kohlenmonoxid in der Wohnungsluft befindet.“

Kohlenmonoxidmelder können eine sinnvolle Schutzmaßnahme sein. Sie sind im Handel für etwa 30 bis 40 Euro erhältlich und müssen dort angebracht werden, wo die Verbrennung stattfindet — also zum Beispiel direkt neben einer Gastherme.

Während Rauchmelder an der Decke hängen, dürfen CO-Melder laut Frank Hachemer nicht zu hoch im Raum angebracht werden, denn CO verteilt sich zunächst in der Atemluft unten im Zimmer.

Da es bei den Herstellern Unterschiede gibt, rät Hachemer, bei der Anbringung unbedingt die Gebrauchsanweisung zu beachten und ein Gerät mit Langzeitbatterie zu wählen.

