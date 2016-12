Das neue Jahr könnte mit Neuschnee am Montag starten

Eisige Temperaturen und Schnee im Januar möglich - vor 11 Minuten

NÜRNBERG - Dem ersten Spaziergang in 2017 steht nichts im Wege: Denn die Wetterprognosen melden für den Sonntag vor allem Sonnenschein mit maximal 2 Grad. Und dann soll der Schnee kommen.

Wird Nebel unsere Sicht aufs Silvesterfeuerwerk trüben? © Klaus-Dieter Schreiter



Wird Nebel unsere Sicht aufs Silvesterfeuerwerk trüben? Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Am Sonntag erwarten uns immerhin bis zu sechs Sonnenstunden laut wetter.de. Auch der fränkische Wetterochs vermeldet einen sonnigen Neujahrstag mit Temperaturen von maximal 2 Grad. Niederschläge sollen nicht fallen - erst einmal. Denn bereits am Montag überquert Franken eine Kaltfront mit einem Schneefallgebiet.

Bis zu vier Zentimeter Neuschnee sind dann drin. "Der genaue Zeitplan steht noch nicht fest, irgendwann zwischen 11 und 23 Uhr werden die Flocken wohl fallen", so der Wetterochs. Ebenfalls mit weißer Vorhersage für den Montag kommt Kachelmannwetter.com daher. Allerdings rechnet das Portel bereits in der Nacht auf Montag mit erstem Schnee für Nürnberg - Nachschub wäre dann in den Nachmittagsstunden möglich.

Und wie geht es im neuen Jahr weiter? Der Dienstag soll laut nordbayern.de-Wetterdienst vor allem unbeständig werden. Heißt: Wolken und Sonne wechseln sich ab. Mit mehr Schnee muss Franken allerdings laut Wetterochs erst einmal an diesem Tag nicht rechnen.

Mehr weiße Prachte könnte jedoch bereits am Mittwoch folgen - mehrere Portale sehen zumindest ein wenig Schnee voraus. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Und die große Kälte könnte dann am nächsten Wochenende folgen. Zumindest sehen einige Modelle bereits - 20 Grad voraus. Ob es wirklich so kommt, dürfte Mitte der Woche abzusehen sein.