Das sind die besten Orte zum Rodeln und Eislaufen in der Region

Schneefall beschert uns ideales Wetter für Schlittenfahrten und mehr - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Der Schnee rieselt vom Himmel, für Familien mit Kindern bedeutet das: Schlitten raus und los. Auch das Eislaufen und Skilanglauf sind beliebt. Hier kommen die besten Schneeberge und Eisflächen in der Region.

Vor allem für Kinder ist das Schlittenfahren ein riesen Spaß. Foto: Ulrich Schuster



Im Stadtgebiet Nürnberg gibt es insgesamt sieben Rodelbahnen: Am Rechenberg im Stadtteil St. Jobst, Platnersberg in Erlenstegen, Schmausenbuck (Straßenbahn-Haltestelle: Tiergarten), Luitpoldhain (Doku-Zentrum/Dutzendteich), in Langwasser am am Ferdinand-Drexler-Weg (U 1: Langwasser Süd), Schweinauer Buck (Buslinien 35/65: Kammersteiner Straße) und an der Kölner Straße am Nordwestring.

Auf den öffentlichen Weihern der Stadt ist das Eislaufen derzeit noch nicht möglich, dafür aber in der Arena Nürnberg. Die Eishalle ist am Freitag von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 15 Uhr bis 24 Uhr. Am Sonntag ist von 10 Uhr bis 18 Uhr öffentlicher Betrieb.

Vor allem an den Wochenenden kann die Eishalle allerdings sehr voll werden - deshalb plant die Stadt bereits eine neue Eishalle im Süden der Stadt. Als passendes Grundstück nennt die Stadt Nürnberg eine Brachfläche nahe des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.

Rodeln im Nürnberger Land

Schnaittach: Mit einer Länge von 300 Metern lädt der Rodelhang in Schnaittach Groß und Klein zum Rodeln ein. Der Start ist am etwa 30 Kilometer von Nürnberg entfernten Skilift Rothenberg.

Die Rodelbahn befindet sich neben der Skipiste in Kirchensittenbach-Hohenstein und ist etwa 40 Kilometer von Nürnberg entfernt. Sie umfasst eine Länge von 280 Meter.

Hersbruck (rechts der Pegnitz): Der Michelsberg wird durch den Schnee zu einem perfekten Rodelhang mit 350 Metern Länge. Man erreicht ihn von Nürnberg aus nach rund 30 Kilometern.

In Lauf haben Sie auf der Rückseite des Kunigundenbergs die Möglichkeit zu rodeln. Die Rodelbahn ist etwa 200 Meter lang. Der Kunigundenberg ist 18 Kilometer von Nürnberg entfernt.

Der Hang befindet sich auf einer Höhe von 400 Metern und ist zirka 200 Meter lang. Er ist zu Beginn etwas steiler und weiter unten auch für kleinere Kinder geeignet. Tauchersreuth ist etwa 15 Kilometer nördlich von Nürnberg entfernt.

Rund um den Skilift in Etzelwang gibt es einige Rodelmöglichkeiten. Man erreicht Etzelwang nach zirka einer Stunde Autofahrt.

Eine Stunde Autofahrt entfernt ist der Rodelhang in Lichtenegg. Er befindet sich ebenfalls am nordöstlichen Dorfrand.

Eisflächen im Nürnberger Land

Schlittschuhlaufen im Freien ist auf drei Kunsteisflächen im Nürnberger Land möglich.

Die Kunsteisfläche in Pegnitz ist am Freitag regulär von 15 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag von 14 Uhr bis 16 Uhr. Von 20 Uhr bis 22 Uhr findet an Samstagen zusätzlich ein Discolauf statt. Abweichende Öffnungszeiten finden Sie auf der Internetseite der Stadt Pegnitz.

Die Eisfläche gehört zum Bibert Bad in der Neptunstraße in Zirndorf. Die Fläche ist täglich von 9 Uhr bis 13 Uhr und von 15 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.