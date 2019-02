Tauchen Sie ein in die Nostalgie der Stadt: Auf 50 historischen Aufnahmen aus dem Archiv der Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung werden vergangene Zeiten wieder lebendig, als der VW Käfer noch zum täglichen Anblick auf den Nürnberger Straßen gehörte. Schauen Sie sich an, wie der Plärrer, der ZOB und der Platz vor dem Hauptbahnhof früher aussahen - und wie die Nürnberger früher mobil waren.

Weil auch zehn Stunden nach dem Ausbruch des Großfeuers im Pegnitzer Ärztehaus immer noch Glutnester im Dachgeschoss züngelten, forderte die Feuerwehrführung das Abbruchunternehmen Kornburger an, um mit dem großen Bagger das Dach zu öffnen und Stück für Stück abzutragen. Weil dabei immer wieder Flammen aufloderten, löschte die Wehr die Überreste der einstigen Wohnungen und das Gebälk auf der Alten Poststraße ab, ehe sie auf Lastwagen abtransportiert werden konnten. Am Abend installierte schließlich das THW eine Flutlichtanlage, um den Wehren die Restarbeiten und die Brandwache zu erleichtern.

In der Nacht von 5. auf 6. Februar 1909 stieg das Wasser der Pegnitz innerhalb von zwei Stunden über zwei Meter an und erreichte den bislang unerreichten Höchststand von 4,67 Meter an der Museumsbrücke. Sehen Sie hier eine Auswahl an raren Bildern.