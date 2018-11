Zum Knutschen! Jeden Tag werden in Nürnberg Babys geboren. Ein paar der putzigen Neuankömmlinge haben wir in unserer Galerie für Sie gesammelt.

In der Nacht zum Freitag ist am Maximiliansplatz in Erlangen die Stahlkonstruktion eingehoben worden, die den künftigen Funktionsbau des Operativen Zentrums (OPZ) mit dem bestehenden Internistischen Zentrum (INZ) der Uni-Klinik verbindet. Für diesen spektakulären Brückenschlag war die Neue Straße die ganze Nacht über komplett gesperrt. Der mächtige Kran musste Millimeterarbeit leisten.