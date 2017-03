Das sind die schönsten Denkmäler in Mittelfranken

NÜRNBERG - Wer ein altes Gebäude saniert, steckt viel Geld, Zeit und Arbeit in alte Bausubstanz. Dieses Engagement belohnt der Bezirk Mittelfranken, in dem er alljährlich die am besten renovierten Denkmäler in Mittelfranken prämiert.

Im Volksmund wird der zweigeschossige Putzbau mit Walmdach und Zwerchhäusern mit Steilgiebeln "Grüne Villa" genannt. © Julia Krieger/Bezirk Mittelfranken



Zunächst werden 25 Denkmäler aus der Stadt Schwabach und den Landkreisen Roth, Weißenburg-Gunzenhausen und Nürnberger Land ausgezeichnet. Am 10. März werden die Besitzer im Schloss Ratibor geehrt. Die schönsten Denkmäler haben wir in einer Galerie zusammengefasst:

28 weitere Denkmäler aus den Landkreisen Ansbach, Erlangen-Höchstadt, Fürth, Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und den Städten Erlangen und Nürnberg werden am 24. März prämiert.

