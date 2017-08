Das Sommerwetter kommt zurück in die Region

Die kommende Woche bringt nochmal bis zu 30 Grad - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Sonntag bleibt es noch bewölkt - doch im Laufe der nächsten Wochen zeigt sich der Sommer wieder von seiner schönsten Seite und bringt um die 30 Grad!

Am Sonntag versteckt sich die Sonne meist unter einer dichten Wolkendecke, bringt aber laut dem fränkischen Wetterochs trotzdem zwischen 25 und 28 Grad. Vereinzelt bahnen sich allerdings Regentropfen ihren Weg durch die Wolken.

Ja, das macht schon Laune. An diesem Wochenende soll sich das Wetter absolut erstklassig geben und so von seiner besten Seite zeigen. Auch die an den kommenden Tagen sich bietenden Freizeitmöglichkeiten haben zweifelsfrei Bundesliga-Niveau. Hier sind unsere Tipps.