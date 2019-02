Das Traumwetter bleibt: Sonne tanken auch am Sonntag

Ab Dienstag sorgt eine Kaltfront für einen kleinen Stimmungsdämpfer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Was für ein Wochenende: Sonne satt und angenehm milde Temperaturen sorgen nicht nur in Franken für Frühlingsgefühle. Und auch der Sonntag macht seinem Namen alle Ehre und zeigt sich von seiner besten Seite. Erst ab Dienstag ziehen Wolken über der Region auf.

Bilderstrecke zum Thema

Franken ist endlich aus dem Winterschlaf erwacht: 14 Grad und reichlich Sonne lockten am Samstag die Nürnberger in die Innenstadt und an die Pegnitz. Ob Kaffee trinken, Musik machen oder Spazieren gehen: Hauptsache die Sonnenstrahlen genießen, lautete das Motto an diesem Wochenende.