Das Wochenende bringt den Sonnenschein zurück

Bei Temperaturen um die 26 Grad dürfte es in Franken trocken bleiben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das kommende Wochenende wird nach den Unwettern vom Donnerstag endlich wieder sommerlich. Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen bieten optimale Voraussetzungen für einen Tag im Freibad oder am Badesee.

26 Grad und viel Sonnenschein: da steht einem Sprung vom Beckenrand nichts mehr entgegen - abgesehen von den Vorschriften des Bademeisters. © dpa



Die Regenwolken verschwanden in der Nacht zum Samstag komplett vom Radar. Der Tag wird durchgehend sonnig, verspricht wetter.de. Bei durchschnittlich 25 Grad sind die schweren Unwetter am Donnerstag in Franken schon fast vergessen. Zumal sich die Sonne auch satte 13 Stunden blicken lässt. Bestes Badewetter also am Wochenende! In der Region ist allerdings auch sonst noch so einiges geboten:

Am Sonntag klingt die Woche mit bis zu 26 Grad sommerlich aus. Bei strahlendem Sonnenschein bleibt es laut wetter.de regenfrei. Laut Wetterdienst von nordbayern.de ziehen ab den Mittagsstunden immer mal wieder einige Wolken am sonst blauen Himmel vorüber, nachts fallen die Temperaturen auf rund 12 Grad.

Der Montag startet mit leichter Bewölkung, die sich aber zum Mittag wieder auflöst. Laut wetter.com erwartet uns mit bis zu 26 Grad ein schöner Sommernachmittag, der denen vom Wochenende in nichts nachsteht. Am Abend könnte es dann aber einen Wetterumschwung geben - das glaubt zumindest der fränkische Wetterochs. In den frühen Morgenstunden des Dienstags kann es Schauer geben. Es folgt ein bewölkter Tag bei 18 bis 22 Grad.

Einen Überblick über Freibäder und Badeseen in der Region finden Sie in dieser Karte:

Wenn Sie die Karte nicht sehen, klicken Sie einfach hier.