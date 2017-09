Das Wochenendwetter bleibt durchwachsen

Mit dem Start in den September dreht auch das Wetter - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Wolldecken zum Wochenende? Ja, so ähnlich kann es beschrieben werden, denn kaum hat sich der August verabschiedet, da präsentiert sich der Herbst in vollen Zügen. Das bedeutet: Regen, Wind und wenig, ja ganz wenig Sonne.

Das Wochenende gestaltet sich wechselhaft, doch darf sich Franken auf einen wärmenden Wochenstart einstellen. © Uwe Zucchi (dpa)



Das Wochenende gestaltet sich wechselhaft, doch darf sich Franken auf einen wärmenden Wochenstart einstellen. Foto: Uwe Zucchi (dpa)



Stark bewölkt und eine Höchsttemperatur von lediglich 17 Grad. Nein, der Samstag meint es nicht gut mit Nürnberg. Immerhin soll es laut wetter.de fast den ganzen Tag über trocken bleiben. Das bedeutet, dass man sich nicht den ganzen Tag im Haus aufhalten muss - im Gegenteil - unsere Wochenendtipps helfen dabei, das passende Programm für den Samstag zu finden.

Bilderstrecke zum Thema Kino, Kärwa, Marathon: Die Wochenendtipps Der September beginnt mit einer Schönwetterdelle. In der Hoffnung, dass es sich dabei lediglich um einen kleinen temperaturtechnischen Ausrutscher handelt, präsentieren wir an dieser Stelle wie gehabt unsere schöne, feine Veranstaltungsfibel für die kommenden Tage. Es sit wieder für jeden etwas dabei. Versprochen!



Doch Vorsicht für alle, die sich leicht erkälten und am Samstagabend ins Nachtleben einsteigen wollen. Bis auf 9 Grad soll es in der Nacht auf den Sonntag abkühlen, da ist einkuscheln angesagt.

Sonne zum Wochenstart

Und wie geht es am Sonntag weiter? Laut der Wetterprognose von Nordbayern.de scheint die Sonne, und zwar die meiste Zeit des Tages. Allerdings besteht auch ein Niederschlagsrisiko von 60 Prozent, der Sonntag bleibt also eine Wundertüte.

Zum Start in die Woche dürfen sich alle Franken aber freuen. Der Sommer kommt in einer angenehmen "light"-Version zurück und die Temperaturen steigen laut dem Wetterochs sowohl am Montag, als auch am Dienstag auf über 20 Grad.

nb