Dauerregen und orkanartige Böen: Sturm im Anmarsch

Am Mittwoch spüren wir die Vorstufe des Orkantiefs - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Auf den Straßen und Gehwegen haben sich durch den beharrlichen Dauerregen große Pfützen gebildet. In den kommenden Tagen erwartet uns nasses und stürmisches Wetter. Besonders verlockend sind die Wetteraussichten nicht - immerhin, zum Wochenende steigen die Temperaturen.

In den nächsten Tagen erwarten uns Dauerregen und orkanartige Böen. © afp

Dauerregen und orkanartige Böen: Das sind die Wetteraussichten für die nächsten Tage. Am Mittwoch erwarten uns bei 8 bis 10 Grad immer wieder Schauer. Besonders heftig sollen die Regenfälle am Abend ausfallen.

Der Wetterochs hat noch eine weitere schlechte Nachricht: In der Region gibt es kräftige Windböen, die auf der Beaufortskala die Stufe 8 erreichen. Zur Orientierung: Der höchste Skalenwert liegt bei 12, dem Orkan. Auch wetter.de warnt vor kräftigen Windböen von bis zu 88 km/h. Der Kampf Wind gegen Regenschirm scheint da schon vorprogrammiert.

Am Donnerstag soll es dann sogar noch windiger werden: Die Böen werden noch kräftiger und erreichen den Skalenwert 9. Hinzu kommt - wie könnte es anders sein - Regen. Laut wetter.de dürfen wir uns auf etwa 11 Grad einstellen. Regen und Windböen? Klingt ziemlich ungemütlich!

