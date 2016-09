De Maizière will Bundespolizei weiter aufstocken

BAMBERG - Das größte Ausbildungszentrum der Bundespolizei ist jetzt in Bamberg eröffnet worden. Dort sollen viele künftige Einsatzkräfte ausgebildet werden, denn Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat eine weitere Aufstockung der Bundespolizei angekündigt.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat im neuen Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Bamberg den Ausbau der Bundespolizei angekündigt. Foto: dpa/Nicolas Armer



Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will die Bundespolizei weiter verstärken. "Alle haben in diesem Sommer die ernsthafte Sicherheitslage erlebt", sagte de Maizière am Donnerstag in Bamberg. Um die Sicherheitsbehörden noch besser aufzustellen, brauche es ein weiteres Sicherheitspaket für 2017 bis 2020. "Hiervon entfallen allein auf die Bundespolizei 3250 Stellen", sagte er.

Bisher waren für den Zeitraum 2016 bis 2018 mehr als 3700 zusätzliche Stellen vorgesehen. "Die Lage verlangt aber noch mehr", sagte de Maizière. "Betrachtet man den Zeitraum von 2016 bis 2020, heißt das ausschließlich für die Bundespolizei einen Aufwuchs von über 7000 neuen Stellen", bilanzierte der Minister. Er habe sich mit Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) darauf verständigt, die weitere Aufstockung den Koalitionsfraktionen vorzuschlagen.

Die SPD hatte zuletzt angekündigt, das bereits vereinbarte Personalplus bei der Bundespolizei verdoppeln zu wollen. De Maizière und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) besuchten in Bamberg das größte Aus- und Fortbildungszentrums (AFZ) der Bundespolizei, das am Donnerstag eröffnet wurde.

"Wir brauchen in Deutschland diese Verstärkung der Polizei", sagte Herrmann. Im AFZ sollen bis zu 2200 Polizeianwärter gleichzeitig ihre Ausbildung absolvieren können. Das neue Zentrum soll helfen, den geplanten Stellenausbau zu bewältigen. Rund 50 Gebäude auf einem ehemaligen Kasernengelände der US-Armee wurden dazu umgebaut. Die Kosten: 30 Millionen Euro. Am Donnerstag begann die Ausbildung für 800 Polizeimeisteranwärter, die zweieinhalb Jahre dauert.

