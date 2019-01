Dementer 44-Jähriger wird in Franken vermisst

Mann ist mit einer roten Jacke bekleidet und irrt orientierungslos umher - vor 36 Minuten

MARKTHEIDENFELD - Ein dementer 44-Jähriger, der mit einer Reisegruppe an einem Einkaufszentrum in Altfeld bei Marktheidenfeld Rast gemacht hatte, wird seit Donnerstag vermisst. Der Mann dürfte orientierungslos umher irren. Die Polizei bittet dringend die Bevölkerung um Mithilfe.

Siegfried Berghold ist dement und dürfte orientierungslos in Altfeld und Umgebung umher irren. © Polizei Unterfranken



Gegen 13.50 Uhr hatte die aus Österreich stammende Reisegruppe in der Triefensteiner Straße in Altfeld bei dem dortigen Einkaufszentrum eine Rast eingelegt. Seitdem gilt der 44-jährige Siegfried Berghold als vermisst. Er soll laut Zeugenaussagen in Richtung Kreisverkehr gegangen sein.

Nachdem die Gruppe den Vermissten erst selbst gesucht hatte, verständigten die Reisenden gegen 16 Uhr die Marktheidenfelder Polizei. Diese fahndet nun mit Unterstützung der örtlichen Feuerwehr nach dem 44-Jährigen.

Laut Polizei ist der Mann dement und dürfte deshalb orientierungslos umher irren. Anlaufadressen hat der Österreicher im Landkreis Main-Spessart keine.

Siegfried Berghold ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine normale Figur. Er hat schwarze, kurz geschnittene Haare und trägt einen weißen Schnauzbart. Bekleidet ist er mit einer roten Jacke und eventuell einer schwarzen Mütze. Aufgrund der kalten Witterung und der einsetzenden Dunkelheit hofft die Polizei auf Meldungen von Anwohnern, Verkehrsteilnehmern oder Passanten, denen der hilflose Mann auffallen könnte. Hinweise nimmt die Polizei unter der 110 entgegen.

evo