Der August lässt nochmal die Muskeln spielen

Die nächsten Tage versprechen schönes Wetter und viel Sonne - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Woche geht einem sommerlichen Ende entgegen, der Samstag lockt mit über 30 Grad und strahlendem Sonnenschein - perfektes Badewetter also!

Die kommenden Tage bringen perfektes Badewetter - also Sonnencreme und Badehose eingepackt, und ab dafür! © dpa



Am Donnerstag erreicht uns laut Wetterochs ein sommerlich-warmer Witterungsabschnitt, der bis in die nächste Woche hinein anhalten soll. Einzelne Schauer sind aber wohl möglich. Die Quecksilbersäule steigt laut Wetterbericht von Nordbayern.de auf bis zu 27 Grad.

Am Freitag ziehen die Temperaturen nochmals an und klettern in die hohen 20er. Während wetter.com Niederschlag meldet, prophezeit der Wetterbericht von Nordbayern.de einen schön sonnigen Tag.

Der Samstag wird das vorläufige Highlight, mit 30 Grad (der wetterochs schreibt gar von 32 Grad!) und Sonnenschein lässt der August nochmal so richtig die Muskeln spielen.

Der Sonntag wird geringfügig kühler, und gegen Nachmittag besteht die Gefahr von Gewittern. Aber keine Sorge: Weit unter die 30-Grad-Marke purzelt das Thermometer mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht, und die nächste Woche verspricht schön zu bleiben.

Richtig heiß wird es zum Wochenende und speziell am Samstag auch bei unseren Nachbarn. In Tschechien werden es laut wetter.de zwischen 30 und 34 Grad, auch Österreich dürfte bei Temperaturen über der magischen 30-Grad-Marke ordentlich ins Schwitzen kommen. Der Sommer gibt sich noch nicht geschlagen!

nb