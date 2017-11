Der Donnerstag wird kalt, das Wochenende noch kälter

Pünktlich zum Wochenende besteht außerdem die Chance auf Schnee - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Winter kommt nach Franken: Pünktlich zur Eröffnung des Christkindlesmarkts zeigt sich das Wetter von seiner frostigen Seite. In den nächsten Tagen nähern wir uns zunehmend dem Gefrierpunkt.

Kühle Temperaturen und Nebel legen Rauhreif über die Landschaft. © Klaus-Dietmar Gabbert/dapd



Am Donnerstag erwarten uns Schneeregen- oder Schneeschauer. Die Temperaturen erreichen in der Nacht den Nullpunkt, es kann also glatt werden! Im Laufe des Tages bleibt es laut Wetterochs wechselnd bis stark bewölkt, das Thermometer steigt laut Wetterbericht von nordbayern.de auf 1 bis 3 Grad.

Am Freitag bleibt es größtenteils wolkig, gegen Mittag sind laut Wetter.com leichte Schneefälle möglich. Diese sollen gegen Nachmittag nachlassen - das ist pünktlich zur Eröffnung des Christkindlesmarkts ja immerhin eine gute Nachricht. Die Maximalwerte für Freitag sollen 2 Grad betragen.

Zum Wochenende hin soll es in ganz Bayern frostig werden. An den Alpen könnten die Temperaturen am Samstag und Sonntag in den zweistelligen Minus-Bereich sinken, sagte ein Meteorologe des DWD. Auch mit zehn bis 30 Zentimetern Neuschnee sei zu rechnen. Im restlichen Bayern werde es bis zu minus fünf Grad kalt, stellenweise lasse sich auch die Sonne blicken.

Aber mit der Kälte stehen wir in Deutschland laut wetter.com nicht alleine da - egal ob Polen, Tschechien, Slowakei oder baltische Staaten: Osteuropa bibbert mit uns. Erst Anfang nächster Woche dürfte die Quecksilbersäule wieder klettern.