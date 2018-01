Der DWD warnt vor heftigen Orkanböen in Franken

NÜRNBERG - Die große Kälte bleibt in Franken weiter aus - und dennoch ist es ungemütlich: Bis Mittwochnachmittag drohen heftige Orkanböen und starke Regenfälle. Die Hochwasserlage bleibt angespannt.

Der DWD warnt am Mittwoch vor schweren Sturmböen. © DWD



Der Mittwoch wird mit 10 Grad für Anfang Januar sehr warm - schönes Wetter ist aber nicht in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Süddeutschland vor heftigen Orkanböen, die gebietsweise mit über 120 Stundenkilometern durch Franken ziehen können. Ab Mittag soll die Unwettergefahr nach und nach abnehmen, "wenngleich sich weiterhin Schauer und Gewitter mit teils schweren Sturmböen bilden können", so der DWD.

Dazu könnte es schwere Niederschläge geben, die laut dem fränkischen Wetterochs innerhalb von zwei Stunden bis zu 15 Liter Regen pro Quadratmeter niederprasseln lassen.

Besonders der Regen könnte problematisch werden. Das Hochwasserportal warnt etwa vor den schweren Folgen dieser Güsse. In Mittelfranken ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Flüsse und Bäche über die Ufer treten und so für Überschwemmungen und Hochwasser sorgen. In weiten Teilen der Region gibt es bereits Überflutungen, etwa in Fürth, Ansbach und der Oberpfalz.

Der Donnerstag bleibt verregnet und es kühlt sich auf 6 Grad etwas ab, dafür aber ist, bis auf ein laues Südwest-Lüftchen, nicht mehr viel vom Orkanwetter übrig. Zum Freitag hin nimmt dann auch der Regen langsam ab, wobei zur Mittagszeit hin immer noch mit ein paar Tropfen gerechnet werden müssen. Die Temperaturen klettern wieder etwas nach oben und es wird mit 9 Grad ein wenig milder.