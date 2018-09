2001 verschwindet die neunjährige Schülerin Peggy in Oberfranken spurlos. Als ihr Mörder wird drei Jahre später der geistig eingeschränkte Nachbar verurteilt. Am 9. Dezember 2013 ordnet das Landgericht Bayreuth die Wiederaufnahme des Verfahrens an. Am 14. Mai 2014 wird der Nachbar schließlich freigesprochen. © dpa