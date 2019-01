Der Freitag erwacht unter einer dünnen Schneedecke

Donnerstag verabschiedet sich mit Gewittern und heftigen Sturmböen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ergiebige Regenschauer ziehen bereits am Donnerstagabend stellenweise über die Region, in der Nacht zum Freitag verwandeln sie sich dann in Schnee. Franken könnte am Freitag also im weißen Kleid erstrahlen - vor allem, weil tagsüber stellenweise sogar die Sonne durchkommt.