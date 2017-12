Der Freitag zeigt sich nass und kalt

Kurze Aufheiterungen am Samstag möglich - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Wirklich erfreulich ist der Blick nach draußen am heutigen Freitag nicht - Regen, Schnee, dazwischen mit etwas Glück auch mal ein Sonnenstrahl. Und auch am Wochenende zeigt sich Petrus nicht gerade von seiner sonnigen Seite.

Der Hund macht es vor: An diesem Wochenende muss auf Nässeschutz höchste Priorität gelegt werden. © NN



Der Freitag wartet laut dem Wetterdienst von Nordbayern.de bereits am frühen Morgen mit jeder Menge Regen auf. Schon ab Mittag kann der Regen dann auch in Schnee übergehen. Auch wetter.com geht von einer 90 prozentigen Niederschlagswahrscheinlichkeit aus. Maximal düfen wir mit Temperaturen um die 5 Grad rechnen, so spricht der Wetterochs. Am Abend kühlen die Temperaturen dann auf nur noch null grad ab.

Der Samstag verspricht ein kleines bisschen Besserung: Die Niederschlagswahrscheinlichkeit geht laut dem Wetterdienst von Nordbayern.de auf 20 Prozent zurück. Es ist wechselnd bis stark bewölkt. Vielleicht schafft es die Sonne aber für einen kurzen Augenblick durch die Wolken.

Doch am Sonntag halten dann auch schon wieder dunkle Quellwolken und der Regen Einzug in die Region. Den ganzen Tag über muss immer wieder mit Schauern gerechnet werden. Summa summarum also viel Regen, und dazu gibt es laut wetter.com Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Auch wenn das Wetter nicht so das macht, was es soll, müssen wir uns ja trotzdem nicht die Laune verderben lassen. Die Region hat einiges zu bieten - auch abgesehen von Weihnachtsmärkten und Co.:

